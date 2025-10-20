Urta il guardrail in tangenziale a Forlì Soccorso muore poi investito | Gennaro Piscopo era un autista di bus

Forlì, 20 ottobre 2025 – È l' autista di Start Romagna Gennaro Piscopo, la vittima del tragico incidente avvenuto domenica, poco prima della mezzanotte, lungo la tangenziale di Forlì, tra i quartieri Cava e San Benedetto. Gennaro aveva 48 anni ed era stato assunto in Start nel 2008, trasferendosi in Romagna dal sud Italia. L’incidente. Intorno alle 23.45 di domenica notte, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava Gennaro Piscopo urta il guardrail. Ancora ignote le cause: forse un colpo di sonno. Ben presto sul posto arriva un'altra vettura con a bordo quattro persone e, vedendo la Ford fuori strada, accosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Urta il guardrail in tangenziale a Forlì. Soccorso, muore poi investito: Gennaro Piscopo era un autista di bus

