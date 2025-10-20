Urlano per non sparire dietro la rabbia dei giovani solo solitudine
"Dietro la rabbia dei giovani c'è solo solitudine. C'è la paura di essere invisibili in un mondo che li attraversa senza guardarli. C'è un rumore che non si spegne mai. Non viene dalla strada, ma degli sguardi dei ragazzi che incontriamo ogni giorno. Lo riconosci da una frase detta troppo forte.
I giovani urlano per non sparire - C'è la paura di essere invisibili in un mondo che li attraversa senza guardarli.