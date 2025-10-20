Urbino, 20 ottobre 2025 - Rimpasto di Giunta, a Urbino: esce dall'amministrazione comunale l'assessore Nicola Rossi, che si è dimesso in mattinata, entra al suo posto Maurizio Bartoli, già dirigente del Servizio urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino. Lo annuncia il sindaco Maurizio Gambini, spiegando che non ci siano dissidi interni alla base dell'avvicendamento, ma che fosse "arrivato il momento di riorganizzare le deleghe, per dare maggiore operatività all’organo esecutivo e continuare a garantire risposte concrete ai cittadini". Bartoli sarà assessore all'Urbanistica e all'Edilizia, deleghe che finora erano in capo a Giulia Volponi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino, cambia la Giunta: esce Nicola Rossi, entra Maurizio Bartoli