Urbanistica Milano chiuse le indagini su SerlioSette | 7 indagati anche una dirigente comunale

Milano, 20 ottobre 2025 – La Procura di Milano ha chiuso un altro dei filoni di indagine sulla gestione urbanistica della città. Si tratta dell'inchiesta con al centro il progetto immobiliare ‘SerlioSette’, in via Serlio, zona Brenta, che prevede la costruzione di due edifici residenziali di "cinque e sedici piani" e che sarebbe stato portato avanti, come già in altri casi scandagliati dagli inquirenti milanesi, con violazioni della normativa edilizia. Da quanto si è saputo, l'avviso di chiusura indagin i, firmato dai pm Paolo Filippini e Mauro Clerici, del pool dell'aggiunta Tiziana Siciliano, è stato notificato a sette persone, tra responsabili legali delle società che hanno sviluppato il progetto e costruttrici, il direttore dei lavori, il progettista e Carla Barone, dirigente di Palazzo Marino, ex responsabile dello Sportello unico edilizia e già indagata in altri procedimenti dello stesso genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

