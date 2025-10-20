Urbanistica chiuse le indagini su ' SerlioSette' | sette persone indagate
La procura di Milano ha chiuso un altro filone di indagine sull'urbanistica di Milano, quella con al centro il progetto immobiliare ‘SerlioSette’ in zona Brenta. Si tratta di un'opera con al centro due edifici residenziali, uno di cinque e l'altro di 16 piani. Sette indagatiL'avviso di chiusura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
