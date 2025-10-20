Urbanistica a Milano un altro cantiere sotto inchiesta | indagati costruttori e progettisti di SerlioSette

Indagata anche Carla Barone, dirigente di Palazzo Marino ex responsabile dello Sportello unico edilizia di Milano. Anche in questo caso vengono contestate le accuse di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e false attestazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il politico di Torino, assessore all'urbanistica, è indagato a Milano per questioni edilizie - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, dieci processi sull’urbanistica. Ad #Ancona interlocuzioni sul trasferimento del centro direzionale ANAS SpA. La rassegna stampa Dai Territori con le principali notizie locali su #rigenerazioneurbana e #infrastrutture - X Vai su X

Urbanistica Milano, si apre un nuovo fronte: sette indagati per il progetto “SerlioSette” - La Procura contesta abuso edilizio e falso per un intervento immobiliare in zona Brenta. Si legge su affaritaliani.it

Pm Milano chiudono altra inchiesta sull'urbanistica, 7 indagati - La Procura di Milano ha chiuso un altro dei filoni di indagine sulla gestione urbanistica della città. ansa.it scrive

Inchiesta urbanistica a Milano, per le residenze Lac 36 rischiano il processo (anche il notaio): «Torri nuove, alte fino a 43 metri, passate per ristrutturazione» - Concluse le indagini per la presunta lottizzazione abusiva: per la prima volta nei procedimenti sull'edilizia è indagato il notaio davanti al quale società e comune hanno sottoscritto accordi. Segnala milano.corriere.it