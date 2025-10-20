Urania e Bergamo doppio ko con rimpianti

È stato fatale all' Urania Milano un solo punto di differenza nella sfida contro la capolista Brindisi che ha violato l' Allianz Cloud per 79-80 dopo un supplementare. Ora situazione di classifica complicata per i milanesi con un solo successo in cinque gare (ultimo posto in classifica in coabitazione con altre 3 squadre) e la valutazione sul pivot Karl Gamble che sta deludendo. Strepitoso invece l'altro USA Kevin Taylor che ha chiuso con 34 punti non uscendo neanche un secondo dal parquet, anche perchè senza Amato per due mesi le rotazioni diventano più corte. 14 punti per Alessandro Gentile, ma con 16 tiri e 6 palle perse in una partita che non resterà agli annali.

