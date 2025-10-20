Uomo ferito con un coltello nella villa comunale | è grave

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso la guardia medica di Marigliano per un marocchino di 36 anni ferito. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato colpito con un’ arma da taglio alla nuca e alla spalla. Sarebbe accaduto all’interno della villa comunale, questa notte. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Il 36enne è stato successivamente portato in ospedale di Nola, in codice rosso, non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo ferito con un coltello nella villa comunale: è grave

