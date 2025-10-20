Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna si racconta | dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa

L'ex dama di Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna tra nostalgia e musica: “Vorrei tornare in studio per cantare". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa

News recenti che potrebbero piacerti

Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X

Le frequentazioni di Sabrina, le serate di Federico, il percorso di Flavio, e… Rivedi la puntata di oggi di #UominieDonne, clicca QUI - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, Pinuccia svela quale cavaliere di questa edizione le piacerebbe conoscere. E sul perché non torna in trasmissione… - Uomini e Donne, Pinuccia svela quale cavaliere di questa edizione le piacerebbe conoscere. Riporta isaechia.it

Uomini e donne, Pinuccia: 'Vorrei conoscere Mario, lì ci sono momenti pesanti e noiosi' - In un'intervista, Pinuccia ha anche parlato di Alessandro e di quello che non le piaceva quando era una dama del parterre Over ... Si legge su it.blastingnews.com

Chi sono Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia/ Ritorno a Uomini e donne per i 95 anni di lui - Tutto su Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia che tornano a Uomini e Donne per festeggiare i 95 anni di lui. Segnala ilsussidiario.net