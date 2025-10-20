Uomini e Donne | nuovo cavaliere fa discutere Gemma ancora in lacrime per Mario

Tony debutta nel parterre conquistando tre dame, ma le sue parole accendono lo studio. Gemma Galgani non riesce a nascondere i sentimenti per Mario Lenti, mentre Marina lascia lo studio in lacrime. Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony fa subito parlare di sé conquistando l'interesse di tre dame, mentre Gemma Galgani torna al centro dell'attenzione per il suo legame con Mario Lenti. Non mancano tensioni nel parterre over, con scontri accesi tra Marina e Arcangelo e nuove conoscenze che saranno approfondite nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

