Un' osteria a sud della provincia di Roma tra le prime cinque nella Guida 50 Top Italy 2026

Frosinonetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della gastronomia italiana celebra le sue perle più autentiche, e quest'anno la Guida 50 Top Italy 2026 ha premiato l'eccellenza e la tradizione delle migliori trattorie d'Italia. Con grande orgoglio, il Lazio vede riconosciuto il suo valore grazie all'Osteria Sora Maria e Arcangelo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Roma, ucciso il titolare di un'osteria: un uomo si è costituito alla polizia - Il titolare dell'osteria degli Artisti è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola intorno alle 20 a Roma. Come scrive tg24.sky.it

Roma, spara al titolare di un'osteria. Poi il killer si costituisce - Un uomo ha colpito con colpi di arma da fuoco il titolare dell’osteria degli artisti a Roma ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Osteria Sud Provincia Roma