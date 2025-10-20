uno sguardo oltre - laboratorio di immaginazione illustrata
Alla Biblioteca Giardino di Modena, sabato 25 alle 10, si entra nel clima di Halloween con una lettura più attività a cura di Sara Carpani, dedicata ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni.Dopo aver letto alcuni brani dal libro 'Delfo cane fantasma' (Sabir 2024), storia di un’amicizia che va oltre il mondo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
