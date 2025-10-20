Università nuova sede per il corso di laurea in scienze motorie e sportive

È stata inaugurata la nuova sede del corso di laurea in scienze motorie e sportive dell'Università di Perugia. Il nuovo complesso è stato progettato dalla Ripartizione Tecnica di Ateneo per rispondere alle esigenze funzionali delle attività didattiche e pratiche proprie del Corso di Laurea in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

