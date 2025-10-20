Università la facoltà di sociologia occupata a Trento | Basta relazioni con Israele

Gli studenti universitari hanno occupato la facoltà di Sociologia dell’Università di Trento per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese. «Come comunità accademica solidale alla popolazione palestinese stiamo occupando il Dipartimento di Sociologia per bloccare una quotidianità che nel suo scorrere regolare si rende complice del genocidio in corso in Palestina. Se la nostra normalità si fonda su violenza e complicità, sentiamo la necessità e ci prendiamo la responsabilità di bloccarla e costruire un’alternativa», si legge in un comunicato diffuso dagli studenti. L’ateneo. Ancora una volta al centro della protesta c’è soprattutto l’ateneo trentino, il quale, accusano gli studenti, «continua ad avere accordi e collaborazioni attive con gli atenei israeliani». 🔗 Leggi su Open.online