Università inaugurata la residenza Tirrenus | ospiterà 70 posti di alloggio per gli studenti

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina l’Housing Tirrenus nel quartiere Montebello, la nuova struttura residenziale di ADiSU destinata agli studenti universitari beneficiari dei servizi per il diritto allo studio.La struttura offre oltre 70 nuovi posti di alloggio, contribuendo in modo decisivo alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

