Dday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricorda quello di Sonny del film “Io, robot”. Nella speranza però che H2 di Unitree non diventi il braccio armato di un cervello positronico come nell’opera di Alex Proyas. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Unitree ha dato un volto al suo nuovo robot H2. Il video

