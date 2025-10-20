Union SG Inter streaming live e diretta tv | dove vedere la sfida di Champions League

Inter News 24 in programma domani sera a Bruxelles. L’Inter torna protagonista sul palcoscenico europeo. Archiviata la vittoria in campionato contro la Roma per 0 ad 1, la squadra guidata dal tecnico Cristian Chivu è pronta a rituffarsi nella UEFA Champions League per la terza giornata della nuova fase campionato 202526. L’avversario di turno è l’Union Saint-Gilloise, campione del Belgio in carica e guidato dal nuovo allenatore David Hubert. Il match si disputerà domani, martedì 21 ottobre, alle ore 21:00, presso l’RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles. 🔗 Leggi su Internews24.com

