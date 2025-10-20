Union SG-Inter Sommer in conferenza | Contro la Juve ho sbagliato ma da allora abbiamo trovato equilibrio
Alla vigilia di Union Saint-Gilloise-Inter, Yann Sommer è il volto scelto dal club per raccontare l’aria che si respira nello spogliatoio insieme al tecnico Cristian Chivu. Il portiere svizzero fotografa un gruppo che ha superato le turbolenze d’inizio annata e che arriva alla notte di Champions con entusiasmo, ordine difensivo e un’idea chiara: continuare a crescere, partita dopo partita. “L’atmosfera era bella anche prima, ma ora i risultati la riflettono. A Roma abbiamo giocato una gara importante e adesso testa alla Champions: domani pesa tantissimo.” Sommer non nasconde che la svolta sia arrivata da un mix di fattori: autocritica, lavoro quotidiano e un assetto difensivo più solido. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
