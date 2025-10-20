Alle ore 21:00 del 21 ottobre andrà in scena il match tra Inter e Union SG, valido per la terza giornata di Champions League. La squadra di Cristian Chivu, dopo aver vinto contro la Roma, vuole proseguire il filotto di vittorie consecutive per dimostrare di aver trovato la giusta quadra sia tra i confini italiani che in Europa. I sei punti conquistati fino a questo momento nella League Phase, conquistati vincendo contro Ajax e Sparta Praga sono un bottino iniziale importante per poter affrontare i successivi impegni con maggiore serenità. Tuttavia, Cristian Chivu dovrà valutare al meglio le pedine da schierare contro l’Union SG, data anche l’impegno contro il Napoli del prossimo sabato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Union SG-Inter, probabili formazioni: Bonny e Lautaro dal 1?