Union SG-Inter probabili formazioni | Bonny e Lautaro dal 1?
Alle ore 21:00 del 21 ottobre andrà in scena il match tra Inter e Union SG, valido per la terza giornata di Champions League. La squadra di Cristian Chivu, dopo aver vinto contro la Roma, vuole proseguire il filotto di vittorie consecutive per dimostrare di aver trovato la giusta quadra sia tra i confini italiani che in Europa. I sei punti conquistati fino a questo momento nella League Phase, conquistati vincendo contro Ajax e Sparta Praga sono un bottino iniziale importante per poter affrontare i successivi impegni con maggiore serenità. Tuttavia, Cristian Chivu dovrà valutare al meglio le pedine da schierare contro l’Union SG, data anche l’impegno contro il Napoli del prossimo sabato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
News recenti che potrebbero piacerti
? Champions League Night da Löwengrube! Martedì 21 ottobre tornano le notti europee più attese Due sfide, due trasferte, un’unica passione! PSV Eindhoven – Napoli Union Saint-Gilloise – Inter Il Napoli di Conte vola in Olanda per mettere al - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Union SG-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario della terza giornata di Champions - L'Inter si gode il successo all'Olimpico con la Roma ma deve già proiettarsi alla trasferta di Champions League ... Si legge su msn.com
Probabili formazioni di Union SG-Inter: cambia un titolare - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sta riflettendo su quali scelte di formazione fare. Secondo passioneinter.com
Pronostico Union Saint-Gilloise-Inter: Chivu inserisce la sesta - Inter è una partita della terza giornata della League Phase di Champions: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it