Union SG Inter oggi la partenza per Bruxelles | Thuram insieme al gruppo? Ecco cosa filtra

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 sul recupero del francese. Non c’è tregua per l’Inter. Archiviata la fondamentale vittoria dell’Olimpico contro la Roma, la squadra di Cristian Chivu deve immediatamente voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno europeo. Oggi, infatti, i nerazzurri sosterranno l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile prima di imbarcarsi su un volo charter con destinazione Bruxelles. Domani sera, nella capitale belga, li attende la sfida contro l’ Union Saint-Gilloise, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

