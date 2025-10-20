Union SG Inter nessuna prova di formazione per Chivu | resta un grande dubbio

Internews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu si prepara a una sfida importante in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise a Bruxelles, ma, come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le scelte sull’undici titolare sono ancora avvolte nel mistero. L’inviato di Sky Sport ha dichiarato che oggi l’allenatore dell’ Inter non ha fatto alcun test in vista della partita, mantenendo l’incertezza su chi scenderà in campo dal primo minuto. La formazione è ancora una sorpresa e, al momento, non è stato possibile anticipare nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com

union sg inter nessuna prova di formazione per chivu resta un grande dubbio

© Internews24.com - Union SG Inter, nessuna prova di formazione per Chivu: resta un grande dubbio

Altre letture consigliate

union sg inter nessunaUnion SG, il presidente Muzio: "Non abbiamo paura dell'Inter, ce la giocheremo in casa. C’è troppo disequilibrio tra i club" - Gilloise, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calcio&Finanza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Si legge su fcinternews.it

union sg inter nessunaSky – Union-Inter, per Chivu nessuna prova di formazione. Dubbio in attacco e attesi diversi cambi - Chivu parlerà nelle da Bruxelles dove domani l'Inter giocherà contro l'Union ma al momento non ha sciolto i dubbi sulla formazione ... Secondo msn.com

union sg inter nessunaUnion SG, il tecnico Hubert: "10 giorni fa non avrei mai pensato di affrontare l'Inter..." - Il tecnico dell'Union SG David Hubert parla a Sky Sport in vista della sfida che il club belga giocherà domani sera contro l'Inter in. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Nessuna