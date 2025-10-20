Union SG Inter nessuna prova di formazione per Chivu | resta un grande dubbio
Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu si prepara a una sfida importante in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise a Bruxelles, ma, come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le scelte sull’undici titolare sono ancora avvolte nel mistero. L’inviato di Sky Sport ha dichiarato che oggi l’allenatore dell’ Inter non ha fatto alcun test in vista della partita, mantenendo l’incertezza su chi scenderà in campo dal primo minuto. La formazione è ancora una sorpresa e, al momento, non è stato possibile anticipare nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
? Probabile formazione dell'Inter per la trasferta di domani contro l'Union Saint Gilloise. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu - GOAL ? - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Union SG, il presidente Muzio: "Non abbiamo paura dell'Inter, ce la giocheremo in casa. C’è troppo disequilibrio tra i club" - Gilloise, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calcio&Finanza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Si legge su fcinternews.it
Sky – Union-Inter, per Chivu nessuna prova di formazione. Dubbio in attacco e attesi diversi cambi - Chivu parlerà nelle da Bruxelles dove domani l'Inter giocherà contro l'Union ma al momento non ha sciolto i dubbi sulla formazione ... Secondo msn.com
Union SG, il tecnico Hubert: "10 giorni fa non avrei mai pensato di affrontare l'Inter..." - Il tecnico dell'Union SG David Hubert parla a Sky Sport in vista della sfida che il club belga giocherà domani sera contro l'Inter in. tuttomercatoweb.com scrive