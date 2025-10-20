Union SG Inter nessuna prova di formazione per Chivu | resta un grande dubbio

Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu si prepara a una sfida importante in Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise a Bruxelles, ma, come riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le scelte sull’undici titolare sono ancora avvolte nel mistero. L’inviato di Sky Sport ha dichiarato che oggi l’allenatore dell’ Inter non ha fatto alcun test in vista della partita, mantenendo l’incertezza su chi scenderà in campo dal primo minuto. La formazione è ancora una sorpresa e, al momento, non è stato possibile anticipare nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com

