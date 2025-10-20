Union SG-Inter | l’Incognita belga e la ricerca di certezze in Champions League

La UEFA Champions League riaccende i riflettori con la terza giornata della fase a gironi, e il 21 ottobre 2025, l’Inter affronterà una trasferta insidiosa e del tutto inedita contro il Royale Union Saint-Gilloise allo Stade Joseph Marien di Bruxelles. Questo match rappresenta un momento cruciale: per i nerazzurri è fondamentale ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione nel girone e mettere le basi per la qualificazione agli ottavi, evitando che la corsa diventi un affare complicato. Per i padroni di casa, invece, è l’occasione per realizzare l’impresa, sfruttando l’atmosfera casalinga contro una delle grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Union SG-Inter: l’Incognita belga e la ricerca di certezze in Champions League

