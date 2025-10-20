Union SG Inter la probabile formazione di Chivu | in attacco non si esclude questa ipotesi
Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Tutti i dettagli in merito. Con la trasferta in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise che si avvicina, Cristian Chivu deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista della terza giornata della Champions League. La partita sarà fondamentale per continuare la corsa verso il primo posto nel girone, ma le rotazioni saranno indispensabili. Dopo il sofferto successo per 0-1 all’Olimpico di Roma contro la Roma, con un gol di Ange-Yoan Bonny, l’Inter è pronta a rinnovare la formazione in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
#Inter - #Chivu tiene a rapporto la squadra durante la rifinitura pre Champions contro l’Union St. Gilloise: ancora indisponibile #Thuram (lavoro personalizzato) che proverà il recupero per #Napoli @GiokerMusso - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Probabili formazioni Union SG-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Frattesi, Sucic, Sommer e Martinez - Archiviata la vittoria di Roma in campionato, l'Inter si rituffa in Champions League per sfidare l'Union Saint- Scrive goal.com
Probabili formazioni di Union SG-Inter: cambia un titolare - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sta riflettendo su quali scelte di formazione fare. Segnala passioneinter.com
Union SG-Inter: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario della terza giornata di Champions - L'Inter si gode il successo all'Olimpico con la Roma ma deve già proiettarsi alla trasferta di Champions League ... Da msn.com