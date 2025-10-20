Union SG Inter la probabile formazione di Chivu | in attacco non si esclude questa ipotesi

Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Tutti i dettagli in merito. Con la trasferta in Belgio contro l’ Union Saint-Gilloise che si avvicina, Cristian Chivu deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista della terza giornata della Champions League. La partita sarà fondamentale per continuare la corsa verso il primo posto nel girone, ma le rotazioni saranno indispensabili. Dopo il sofferto successo per 0-1 all’Olimpico di Roma contro la Roma, con un gol di Ange-Yoan Bonny, l’Inter è pronta a rinnovare la formazione in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

