L'agenda fitta di impegni che attende l'Inter, costretta a scendere in campo ogni tre giorni, spinge l'allenatore Cristian Chivu a una oculata gestione delle risorse in vista del cruciale scontro diretto di campionato contro il Napoli. L'obiettivo primario dei nerazzurri è quello di arrivare al "Maradona" con i titolari al massimo della forma, e per questo motivo il tecnico rumeno, da sempre attento alla condizione fisica, starebbe pianificando un turnover mirato nella prossima sfida di Champions League in Belgio.

© Internews24.com - Union SG Inter, Chivu ha deciso: due veterani a riposo! L’obiettivo è averli al massimo col Napoli