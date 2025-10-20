Union SG Inter Chivu ha deciso | due veterani a riposo! L’obiettivo è averli al massimo col Napoli
Inter News 24 . Ecco chi può accomodarsi in panchina domani. L’agenda fitta di impegni che attende l’Inter, costretta a scendere in campo ogni tre giorni, spinge l’allenatore Cristian Chivu a una oculata gestione delle risorse in vista del cruciale scontro diretto di campionato contro il Napoli. L’obiettivo primario dei nerazzurri è quello di arrivare al “Maradona” con i titolari al massimo della forma, e per questo motivo il tecnico rumeno, da sempre attento alla condizione fisica, starebbe pianificando un turnover mirato nella prossima sfida di Champions League in Belgio. 🔗 Leggi su Internews24.com
