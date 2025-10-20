Union Saint-Gilloise Inter Sky o Amazon? Dove vedere

Union Saint-Gilloise Inter Sky o Amazon. Domani – Martedì 21 ottobre – alle ore 21:00, l’ Inter tornerà protagonista in Champions League affrontando l’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata della fase campionato. Dopo un avvio positivo nella competizione con due vittorie, la squadra di Cristian Chivu vuole consolidare la propria posizione nel girone e mettere un altro tassello verso la qualificazione agli ottavi di finale. La trasferta in Belgio non sarà semplice, ma i nerazzurri arrivano al match con fiducia dopo la vittoria sulla Roma e la consapevolezza di poter dire la loro anche in Europa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it