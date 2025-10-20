Union Saint-Gilloise Inter probabili formazioni | Chivu con un attacco inedito
Union Saint-Gilloise Inter probabili formazioni. Archiviata la vittoria pesante contro la Roma, l’ Inter di Cristian Chivu torna subito in campo per la Champions League, pronta a volare in Belgio per affrontare l’ Union Saint-Gilloise. La sfida, valida per la terza giornata della fase a gironi, si giocherà martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park di Bruxelles. Un match che metterà di fronte due squadre in fiducia: i nerazzurri reduci dal successo in campionato e la formazione belga, attuale capolista della Jupiler Pro League con 26 punti in 11 partite. L’ Union SG, dopo aver conquistato lo storico titolo nazionale nella scorsa stagione, ha cambiato guida tecnica durante la sosta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
