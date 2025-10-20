Union Saint Gilloise Inter dove vedere in tv e streaming la sfida di Champions League

Inter News 24 Union Saint Gilloise Inter, tutte le informazioni sulla diretta della sfida di Champions League prevista per domani sera. Union Saint Gilloise Inter, valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 202526, si disputerà oggi, martedì 21 ottobre, alle ore 21:00. La partita, che vedrà la squadra di Cristian Chivu impegnata in Belgio, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW, con possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW TV. Per chi volesse vivere il match con un taglio più nerazzurro, Inter TV offrirà una copertura completa dell’evento. Dalle 19:30 sarà in onda il Livematch pre Union SG-Inter, con collegamenti e approfondimenti nel prepartita, visibile anche sul canale YouTube ufficiale del Club fino alle 20:15. 🔗 Leggi su Internews24.com

