Union Saint Gilloise Inter cosa filtra dalla conferenza stampa sulla formazione? Le parole del tecnico nerazzurro

20 ott 2025

Inter News 24 Union Saint Gilloise Inter, le parole di Chivu circa la formazione che metterà in campo nel match di domani contro i francesi. Alla vigilia di Union Saint Gilloise Inter, Cristian Chivu è stato interrogato in conferenza stampa su come avrebbe gestito le rotazioni e sulla possibilità di schierare due giovani in attacco. La risposta del tecnico nerazzurro è stata decisa e senza rivelare alcun dettaglio sulla formazione: «Vi devo dare di nuovo la formazione? No. Io non parlo di scelte, per me non esistono titolari. Mi fido di tutti i giocatori a disposizione, tutti sono bravi e tutti possono partire dall’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com

