Union Saint Gilloise-Inter Chivu con Pio Esposito davanti | le probabili e gli orari tv

Bologna, 20 ottobre 2025 – Sei vittorie consecutive per l'Inter che si è pienamente riscattata dopo l'inopinata sconfitta maturata per 4-3 in casa Juve. Da lì in avanti percorso netto per i nerazzurri con quattro clean sheets in sei partite con 14 gol segnati e 2 soli subiti, segno di una squadra che ha trovato una sua fisionomia in entrambe le fasi di gioco e con una struttura portante efficace dentro la quale Chivu può agire con scelte e rotazioni per gestire il triplo impegno. Archiviato il prezioso successo di Roma, che ha inserito a pieno titolo i nerazzurri nella lotta Scudetto, ora ci sarà la trasferta in Belgio contro il Royale Saint Gilloise, formazione che ha battuto in trasferta il Psv Eindhoven prima di perdere in casa contro il Newcastle, mentre in campionato è prima dopo 11 giornate con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pari e una sconfitta, con tre lunghezze di vantaggio sul Club Bruges, altra formazione qualificata alla Champions.

