Union Saint Gilloise-Inter Chivu con Pio Esposito davanti | le probabili e gli orari tv
Bologna, 20 ottobre 2025 – Sei vittorie consecutive per l’Inter che si è pienamente riscattata dopo l’inopinata sconfitta maturata per 4-3 in casa Juve. Da lì in avanti percorso netto per i nerazzurri con quattro clean sheets in sei partite con 14 gol segnati e 2 soli subiti, segno di una squadra che ha trovato una sua fisionomia in entrambe le fasi di gioco e con una struttura portante efficace dentro la quale Chivu può agire con scelte e rotazioni per gestire il triplo impegno. Archiviato il prezioso successo di Roma, che ha inserito a pieno titolo i nerazzurri nella lotta Scudetto, ora ci sarà la trasferta in Belgio contro il Royale Saint Gilloise, formazione che ha battuto in trasferta il Psv Eindhoven prima di perdere in casa contro il Newcastle, mentre in campionato è prima dopo 11 giornate con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pari e una sconfitta, con tre lunghezze di vantaggio sul Club Bruges, altra formazione qualificata alla Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Cristian Chivu verso Union Saint Gilloise-Inter: “…Non ero scarso prima, non sono il più bravo ora. Non mi piacciono troppo le esaltazioni, conosco questo mondo da tanto tempo e so bene che le valutazioni cambiano in un attimo” (Sky) - X Vai su X
? Probabile formazione dell'Inter per la trasferta di domani contro l'Union Saint Gilloise. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu - GOAL ? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sommer: "L'Union è una buona squadra, Akanji ha portato serenità" - Inter, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League. Come scrive tuttomercatoweb.com
Union Saint Gilloise-Inter, Sommer: "Sarà una bella gara, loro squadra giovane". VIDEO - Inter, Sommer: 'Sarà una bella gara, loro squadra giovane'. Riporta sport.sky.it
Union Saint Gilloise-Inter, Chivu con Pio Esposito davanti: le probabili e gli orari tv - Qui in Champions dovremo essere preparati e meritare il passaggio del turno”. Lo riporta sport.quotidiano.net