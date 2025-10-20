Union Saint Gilloise Inter Chivu a Sky Sport | Non esistono giocatori intoccabili Tutti possono partire dall’inizio Poi l’annuncio sul rientro di Thuram

Union Saint Gilloise Inter, il tecnico dei nerazzurri ha parlato alla vigilia del match di Champions League. Ecco cosa ha detto Chivu Vigilia di Union Saint Gilloise Inter per i nerazzurri. Un appuntamento cruciale per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Queste alcune delle dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport.

Union Saint Gilloise Inter, Chivu a Sky Sport: «Non esistono giocatori intoccabili. Tutti possono partire dall'inizio». Poi l'annuncio sul rientro di Thuram

