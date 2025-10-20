Union Saint Gilloise Inter attività della vigilia | a che ora parla Chivu in conferenza

Giornata di vigilia per l’Inter che domani, martedì 21 ottobre, alle ore 21 scenderà in campo in Belgio per la terza giornata di Champions League contro l’ Union Saint Gilloise. Una gara importante da vincere per mettere punti in cascina in vista poi di sfide più proibitive. Ecco le attività della vigilia: Ore 11:15 Allenamento Union Saint Gilloise Centro sportivo USG, Zaventem;. Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano BPER Training Centre, Appiano Gentile;. Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Union Saint Gilloise RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles;. Ore 19:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

