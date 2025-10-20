Union Saint Gilloise Inter attività della vigilia | a che ora parla Chivu in conferenza
Giornata di vigilia per l’Inter che domani, martedì 21 ottobre, alle ore 21 scenderà in campo in Belgio per la terza giornata di Champions League contro l’ Union Saint Gilloise. Una gara importante da vincere per mettere punti in cascina in vista poi di sfide più proibitive. Ecco le attività della vigilia: Ore 11:15 Allenamento Union Saint Gilloise Centro sportivo USG, Zaventem;. Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano BPER Training Centre, Appiano Gentile;. Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Union Saint Gilloise RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles;. Ore 19:00 Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano RSC Anderlecht Stadium, Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Champions League Night da Löwengrube! Martedì 21 ottobre tornano le notti europee più attese Due sfide, due trasferte, un’unica passione! PSV Eindhoven – Napoli Union Saint-Gilloise – Inter Il Napoli di Conte vola in Olanda per mettere al - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Inter pronta per l’Union Saint Gilloise. Turnover di Champions per Chivu? - Nemmeno il tempo di tornare a Milano ed è già vigilia di Champions League. Riporta tuttomercatoweb.com
Union Saint Gilloise-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Inter (martedì 21 ottobre con calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la terza giornata della fase a campionato in Champions League. Come scrive msn.com
Pronostico Union Saint-Gilloise-Inter: Chivu inserisce la sesta - Inter è una partita della terza giornata della League Phase di Champions: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it