Unificazione dei teatri di Palermo e Catania? La Slc Cgil denuncia rischio di tagli al personale

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Unificare il Teatro Stabile di Catania con quello di Palermo? Non vogliamo subire scippi culturali e possibili tagli al personale”. La Slc Cgil di Catania esprime profonda preoccupazione in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore del Teatro Biondo di Palermo, Valerio Santoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

