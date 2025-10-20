Unificazione dei teatri di Palermo e Catania? La Slc Cgil denuncia rischio di tagli al personale
“Unificare il Teatro Stabile di Catania con quello di Palermo? Non vogliamo subire scippi culturali e possibili tagli al personale”. La Slc Cgil di Catania esprime profonda preoccupazione in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore del Teatro Biondo di Palermo, Valerio Santoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Concerto di Belcanto di oggi, domenica 19 ottobre, al Teatro Annibal Caro è il primo appuntamento della '. Biglietti presso la biglietteria dei teatri e su Ciao Tickets al link > www.ciaotickets.com/ - facebook.com Vai su Facebook