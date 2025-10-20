unibg in prima linea nel contrasto agli ecoreati la nuova proposta di legge

Hanno scelto l’ Università di Bergamo perché particolarmente competente sul tema. Così è nata la nuova proposta di legge sugli eco-reati, affidata dalla “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite ambientali ” a un gruppo di docenti e ricercatori dell’ateneo orobico, e presentata alla Camera il 30 settembre. L’attuale normativa sui reati ambientali compiuti dalle aziende, ferma a un decreto legislativo di 21 anni fa, va riformata. Per questo la commissione si è rivolta ai giuristi più esperti in materia: quelli dell’ateneo bergamasco, che da anni nel dipartimento di Giurisprudenza animano un gruppo di ricerca di livello riconosciuto (il primo libro italiano sulle eco-mafie è stato curato proprio da un docente del dipartimento, Luigi Cornacchia ). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

