Un' area portuale completamente rinnovata parte la caccia ai fondi per il secondo stralcio
Dopo la riqualificazione del primo stralcio della darsena peschereccia, inaugurata lo scorso settembre, l’amministrazione comunale si prepara a completare l’opera per restituire l’area portuale alla città e agli operatori economici rinnovata, funzionale ed efficiente. Presentata qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
