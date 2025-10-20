Unabomber Zornitta esce di scena | Ora dimenticatemi Voglio invecchiare in pace
Trieste, 20 ottobre 2025 – La nuova inchiesta non si concluderà oggi, ma Elvo Zornitta, creduto per anni Unabomber, sconosciuto autore di decine di attentati tra Veneto e Friuli, si appresta a uscire dalla scena. La superperizia da 10mila pagine che ha richiesto due anni di lavoro, non evidenzia tracce del Dna degli attuali 11 indagati, tra cui, appunto Zornitta. “Adesso dimenticatemi – dice l’ingegnere friulano Elvo Zornitta, oggi in tribunale a Trieste per la conclusione dell’incidente probatorio –. Non ne posso più di questa vicenda, la mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
