Unabomber via all' incidente probatorio sulla superperizia
È iniziato stamattina, verso le 10, davanti al gip del tribunale di Trieste Flavia Mangiante, l'incidente probatorio nella nuova inchiesta su Unabomber. Viene analizzata la superperizia da 300 pagine – e 10 mila di allegati – per elaborare la quale sono serviti oltre due anni di lavori. I reperti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
