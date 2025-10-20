Sembrava chiusa, ma c’è ancora un passaggio da affrontare nell’ambito dell’inchiesta – riaperta a fine 2022 dalla procura di Trieste – su Unabomber, il criminale autore di 28 attentati dinamitardi, dal 1994 al 2006, che ha ferito e mutilato diverse persone nel Nord-Est. Gli ordigni con piccole quantità di esplosivo erano nascosto negli oggetti più disparati: da un inginocchiatoio a una candela, un uovo o un tubo. L’ultima perizia ha non ha trovato riscontri genetici sulle persone iscritte nel registro degli indagati. Ma chiusa indagine potrebbe essere aperto un nuovo fascicolo. I cinque profili genetici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Unabomber, rilevate due contaminazioni e cinque profili genetici. Nessuno attribuibile agli indagati. Zornitta: “Ora dimenticatemi”