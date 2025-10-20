Unabomber perizia scagiona Zornitta | Prove manomesse dimenticatemi
Non si concluderà oggi la nuova inchiesta su Unabomber: gli atti sono tornati alla Procura che dovrà decidere come procedere, se rendere noti i nomi dei due soggetti che hanno contaminato i reperti e se chiedere l'archiviazione. A giudizio delle difese, si tratta di operazioni che richiederanno comunque alcuni giorni. "In totale sono state indagate 63 persone, ma quel che fa più specie è che avevano già i risultati che escludevano il coinvolgimento degli 11 iniziali, tra cui Zornitta, un anno e mezzo fa, e li hanno costretti a restare nel processo, con le sofferenze che questo ha comportato", hanno detto i legali degli 11 indagati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
