Unabomber iniziato l’incidente probatorio sulle 300 pagine della superperizia

Due anni di lavori hanno portato a 5 diversi profili genetici, ma nessuna corrispondenza di Dna con gli indagati. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Unabomber, iniziato l’incidente probatorio sulle 300 pagine della superperizia

Nessuna pistola fumante. Nè contro l'ingegnere Elvo Zornitta né contro gli altri dieci indagati. La nuova perizia sul caso Unabomber, disposta oltre due anni e mezzo fa dal gip di Trieste, non ha individuato l'imprendibile attentatore che piazzò trappole esplosiv

Unabomber, la storia dall'inizio: il tubo pieno di biglie, il tecnico condannato per frode e la nuova inchiesta (dove ricompare Zornitta)

Unabomber, iniziato in procura a Trieste l'incidente probatorio: le analisi non hanno fornito corrispondenza di Dna - Inchiesta bis: viene aesaminata la superperizia da 300 pagine con 10 mila di allegati per la quale sono serviti oltre due anni di lavori ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it

Unabomber, in corso l'incidente probatorio: analisi sulla superperizia da 300 pagine e 10mila allegati. I 5 profili genetici - Alle 10 di oggi, lunedì 20 ottobre, è iniziato, davanti al Gip di Trieste Flavia Mangiante, l'incidente probatorio nella nuova inchiesta su Unabomber. Si legge su msn.com

Unabomber, la difesa di Elvo Zornitta: «Questa storia mi ha rovinato l'esistenza». Una super-perizia per trovare l'attentatore - C'è già una data ed è quella del 20 ottobre in cui è fissata l'udienza dell'incidente probatorio davanti al giudice di Trieste. Da ilmattino.it