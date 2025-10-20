Unabomber iniziato l’incidente probatorio sulle 300 pagine della superperizia

Repubblica.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni di lavori hanno portato a 5 diversi profili genetici, ma nessuna corrispondenza di Dna con gli indagati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Unabomber, la difesa di Elvo Zornitta: «Questa storia mi ha rovinato l'esistenza». Una super-perizia per trovare l'attentatore - C'è già una data ed è quella del 20 ottobre in cui è fissata l'udienza dell'incidente probatorio davanti al giudice di Trieste. Da ilmattino.it

