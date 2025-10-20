Unabomber i reperti sono stati manomessi | Sanno chi è stato Il buco nell’acqua della perizia e l’ombra di un altro gesto volontario

Sono stati manomessi da due persone i reperti del caso Unabomber, quelli che due settimane fa avevano di nuovo consegnato al mistero l’identità del bombarolo del Nord-Est. È la certezza di Maurizio Paniz, avvocato difensore dell’ingegnere Elvo Zornitta che dal 2004 al 2009 è stato il principale indiziato secondo gli inquirenti e che ora è ritornato nel loro mirino. «Io voglio sapere i nomi di questi soggetti, chi sono». Gli atti sono ora tornati alla procura, che deciderà come procedere e se rendere noto nome e cognome di chi ha messo mano ai reperti. Intanto lo stesso Zornitta tenta di chiudere la questione: « Adesso dimenticatemi, non ne posso più ». 🔗 Leggi su Open.online