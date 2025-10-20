Unabomber decisione rinviata Zornitta | La mia vita rovinata ora dimenticatemi
Due anni di lavori hanno portato a 5 diversi profili genetici, l’indagine allargata a 63 persone. I reperti contaminati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Unabomber, rilevate due contaminazioni e cinque profili genetici. Nessuno attribuibile agli indagati. Zornitta: “Ora dimenticatemi” - Sembrava chiusa, ma c’è ancora un passaggio da affrontare nell’ambito dell’inchiesta – riaperta a fine 2022 dalla procura di Trieste – su Unabomber, il criminale autore di 28 attentati dinamitardi, da ... Scrive ilfattoquotidiano.it