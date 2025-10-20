Unabomber decisione rinviata Nessuna compatibilità con gli indagati | Ma reperti contaminati

Due anni di lavori hanno portato a 5 diversi profili genetici. L’indagine si è allargata a 63 persone. Il legale di Zornitta, l’ingegnere incastrato 20 anni fa dalle prove false piantate da un poliziotto della scientifica, chiede i nomi delle due persone responsabili della. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Unabomber, decisione rinviata. Nessuna compatibilità con gli indagati: “Ma reperti contaminati”

Francesca Girardi, il 21 novembre 2022 la Procura di Trieste ha riaperto le indagini su Unabomber, autore di 34 attentati tra il 1994 e il 2007 tra Veneto e Friuli, anche su richiesta sua e di Greta Momesso, un’altra vittima. Che osa prova ora che ci si avvia verso - facebook.com Vai su Facebook

Unabomber: decisione rinviata, polemiche su iter processuale - Non si concluderà oggi la nuova inchiesta su Unabomber: gli atti sono tornati alla Procura che dovrà decidere come procedere, se rendere noti i nomi dei due soggetti che hanno contaminato i reperti e ... Secondo ansa.it

Unabomber, a Trieste la perizia che scagiona gli indagati. Zornitta: "Spero di essere dimenticato" - L'ingegnere di Azzano X dice di essere tranquillo da quando sono stati resi noti i risultati sui DNA analizzati e di confidare nella decisione del giudice. Si legge su rainews.it