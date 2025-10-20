Unabomber a giorni la decisione | sarà svelata l' identità dei contaminatori

Non si è chiusa oggi la nuova inchiesta su Unabomber, sarà la procura a decidere se chiedere o meno l’archiviazione del caso nei prossimi giorni. Si è conclusa nel primo pomeriggio l’udienza di incidente probatorio innanzi al giudice Flavia Mangiante, in cui sono stati illustrati i risultati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Tgr Rai FVG. . Unabomber, a Trieste la perizia che scagiona gli indagati. Zornitta: "Spero di essere dimenticato" Intervista di Alessandra Zigaina - facebook.com Vai su Facebook

Unabomber: decisione rinviata, polemiche su iter processuale - Non si concluderà oggi la nuova inchiesta su Unabomber: gli atti sono tornati alla Procura che dovrà decidere come procedere, se rendere noti i nomi dei due soggetti che hanno contaminato i reperti e ... Da msn.com

Unabomber, nella superperizia non c'è il dna di Zornitta: «Adesso dimenticatemi». Polemiche sull'iter processuale, decisione rinviata - Alle 10 di oggi, lunedì 20 ottobre, è iniziato, davanti al Gip di Trieste Flavia Mangiante, l'incidente probatorio nella nuova inchiesta su Unabomber. Riporta ilgazzettino.it

Elvo Zornitta assolto dall’incubo Unabomber: «Un incubo lungo oltre vent’anni, ora lasciatemi in pace» - Con queste parole, affidate all’Ansa, Elvo Zornitta mette un punto a un incubo durato più di vent’anni. Lo riporta msn.com