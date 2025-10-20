Una storia di spie La presenza della Cia in Venezuela
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di avere dato l’autorizzazione alla Central Intelligence Agency (Cia) per compiere “operazioni letali” in Venezuela. Ad anticiparlo è stato il quotidiano The New York Times, ma la conferma è arrivata proprio da Trump durante una conferenza stampa dalla Sala Ovale. Per lui, la strategia di intelligence è valida per cercare di combattere la rete di narcotraffico – diretta da funzionari del regime di Nicolas Maduro – e per cercare di frenare il flusso migratorio dal Venezuela. Secondo il repubblicano, il governo venezuelano sta “svuotando le carceri negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Formiche.net
