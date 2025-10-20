Una startup made in Lombardia cambia il futuro della diagnostica per immagini in medicina

Robbiate (Lecco), 20 ottobre 2025 – Più piccolo di un ecografo. Meno pericoloso di un apparecchio per le radiografie. Molto più veloce che per una ta c. Più economico di una macchina per la risonanza magnetica. Non invasivo a differenza di un angiografo. È un n uovo dispositivo portatile per la diagnostica per immagini che rivoluzionerà la medicina, dentro e fuori gli ospedali, e consentirà di salvare la vita a centinaia di migliaia di persone. Potrà essere utilizzato da chiunque verrà formato e ovunque: per strada, in montagna, in paesini isolati, su campi da calcio, negli ambulatori medici, nei reparti senza più spostare i pazienti complessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una startup made in Lombardia cambia il futuro della diagnostica per immagini in medicina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ventive, la società made in Italy che investe e offre advisory per la crescita delle startup, chiude un round di finanziamento da 10 milioni di euro, arrivando a una valutazione post-money di 30 milioni. L’operazione segna una svolta nel panorama tech italiano: - facebook.com Vai su Facebook

Startup e status di impresa innovativa, cambiano le regole del gioco - Lo Scaleup Act riduce la permanenza e limita le detrazioni, ma introduce opportunità. econopoly.ilsole24ore.com scrive

Startup in frenata ma la Lombardia resta al top - In particolare, possono ottenere lo status di startup innovativa le società di capitali costituite da meno di 5 anni, con valore della produzione annuo inferiore a 5 milioni di euro, non quotate, e in ... Come scrive ilgiorno.it

Artigianato protagonista del festival “Made in Lombardia” - Per celebrare l’artigianato e il “saper fare lombardo” è stato organizzato il Festival “Made in Lombardia”, che ha debuttato il 20 settembre a Milano nella piazza del ... ilsole24ore.com scrive