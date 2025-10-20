Una rassegna per ricordare Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa
BRINDISI - Nelle sue molteplici attività culturali, la Società Dante Alighieri di Brindisi dedica una rassegna a Pier Paolo Pasolini, “La Nostalgia del Sacro – A 50 anni dalla morte”, un percorso culturale tra parole, immagini e memoria. Pier Paolo Pasolini è considerato tra i maggiori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
