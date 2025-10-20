Una ragazza di nome Maddalena
il 25 ottobre 2025. Un gruppo di studenti accompagnati dal professore di informatica è in visita a Verona. L'inizio della rappresentazione li coglie di fronte all'Arco dei Gavi e poi li segue nel loro itinerario verso Palazzo Canossa. L'intreccio tra la frizzante. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
On Line; IL NOME DELLA ROSA, una versión libre del libro de Eco con musica de Fidilei, desde el Teatro Alla Scala. Elenco notorio: ate Lindsey (Adso da Melk), Lucas Meachem (Guglielmo da Baskerville), Katrina Galka (La Ragazza del Villaggio / Statua del - facebook.com Vai su Facebook
Chiamami col mio nome Quattro generazioni, lo stesso nome, lo stesso destino. E una ragazza che per anni si è chiamata Mandy, ma si è sempre sentita Camilla. Oggi alle 15 su @Radio24_news e in #podcast @matteocaccia - X Vai su X
Svelato il mistero di Vermeer, la Ragazza con l’orecchino di perla è una Maddalena - Dixon aggiunge dettagli sulla vita del pittore olandese del Seicento. Come scrive repubblica.it
Il dipinto della Ragazza con l'orecchino di perla nasconde un segreto (ora svelato) - Una scoperta sul dipinto noto come Ragazza con l'orecchino di perla cambia tutto quello che sappiamo su Vermeer e il soggetto raffigurato ... Segnala libero.it
Chi è davvero la Ragazza con l’orecchino di perla? - Una nuova teoria svelerebbe l'identità della donna raffigurata nel dipinto di Vermeer. Lo riporta msn.com