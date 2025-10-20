Una nuova scuola dell’infanzia a Casal Palocco | lavori in corso per la Tullia Zevi

X Municipio, 20 ottobre 2025 – Una nuova scuola dell’infanzia moderna, sostenibile e a misura di bambino: è la “ Tullia Zevi” di via Agatarco a Casal Palocco, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un edificio di circa 1.000 metri quadrati, immerso in un’area verde di 5.000 metri quadrati. La nuova struttura, capace di accogliere fino a 120 bambini rispetto ai 36 della precedente, offrirà spazi luminosi, accessibili e sicuri, progettati per favorire la crescita, il benessere e l’apprendimento dei più piccoli. Il Sindaco, Roberto Gualtieri, insieme alle assessore capitoline ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e alla Scuola Claudia Pratelli, ai tecnici del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici e al presidente del Municipio X Mario Falconi ha effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it