Una morte assurda
Domenica sera un pullman di tifosi del Pistoia Basket è stato assalito da un lancio di pietre e altri oggetti mentre stava viaggiando sulla superstrada Rieti-Terni. Secondo le ricostruzioni tutto è durato molto poco: due pietre lanciate frontalmente si sono infrante contro il parabrezza del mezzo, una delle quali ha sfondato il vetro e colpito Raffaele Marianella, l’accompagnatore dell’autista, alla trachea. Marianella, che aveva 65 anni e in quel momento stava lavorando, è morto poco dopo adagiato sull’asfalto della Statale, circondato dai sanitari che hanno provato a rianimarlo e dai tifosi. La sua, non ci sono altre parole per descriverla, è una morte assurda, insensata, che apre un nuovo squarcio negativo sulla cultura del tifo in Italia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il post straziante della figlia Federica: la assurda morte di Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook
Un autista è stato ucciso da un mattone lanciato contro un pullman di tifosi. Una morte assurda, frutto di odio e disumanità. Chi ama lo sport non può voltarsi dall’altra parte. Non è tifo, è barbarie. @lazio_e - X Vai su X
Morte assurda sulla Rieti-Terni: autista colpito da un mattone dopo la partita di basket - Il pullman dei tifosi di Pistoia, di ritorno dalla vittoria contro la Sebastiani Rieti, è stato assaltato all’altezza di Contigliano. Secondo giornalelavoce.it
Matthew McConaughey e l’assurda morte del padre raccontata dalla madre dell’attore: “eravamo a letto” - Matthew McConaughey e sua madre raccontano la morte del padre James Donald, avvenuta durante un momento di intimità ... Si legge su cinematographe.it
La morte assurda di Raffaelle Marianella: dietro quella pietra non c'è il caso ma una mano - Raffaele Marianella, di professione autista, l'altra notte era seduto al fianco del collega. ilmessaggero.it scrive