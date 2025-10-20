Domenica sera un pullman di tifosi del Pistoia Basket è stato assalito da un lancio di pietre e altri oggetti mentre stava viaggiando sulla superstrada Rieti-Terni. Secondo le ricostruzioni tutto è durato molto poco: due pietre lanciate frontalmente si sono infrante contro il parabrezza del mezzo, una delle quali ha sfondato il vetro e colpito Raffaele Marianella, l’accompagnatore dell’autista, alla trachea. Marianella, che aveva 65 anni e in quel momento stava lavorando, è morto poco dopo adagiato sull’asfalto della Statale, circondato dai sanitari che hanno provato a rianimarlo e dai tifosi. La sua, non ci sono altre parole per descriverla, è una morte assurda, insensata, che apre un nuovo squarcio negativo sulla cultura del tifo in Italia. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

