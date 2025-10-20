Una manovra a misura di ceto medio | Irpef famiglie imprese La strategia è complessiva

Non solo il taglio dell'aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro. Ma anche sostegno al potere d'acquisto, misure fiscali mirate per le famiglie, aiuto alle madri lavoratrici e alle imprese. Nella manovra varata dal Consigli dei ministri la scorsa settimana sono molteplici le misure che consentono di parlare di "operazione ceto medio". Il taglio dell'aliquota Irpef per i redditi fino a 50mila euro. Certamente quella più evidente e di immediata comprensione è il taglio dell'aliquota Irpef, che alleggerisce la pressione fiscale per una platea di oltre 9 milioni di lavoratori.

